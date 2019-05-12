أستاذ علاج كبد يوجه نصائح لمرضي القرحة وارتجاع المرئ خلال الصيام

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وجه الدكتور حسني سلامة، أستاذ علاج الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، نصائح للمرضى الذين يعانوا من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة أو القولون أو قرحة الاثني عشر خلال شهر رمضان.



وأضاف "سلامة"، خلال تصريحات له والمذاعة على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن الصيام مريح بالنسبة لمريض قرحة المعدة، بينما مريض قرحة الأثني عشر يحتاج للأكل بصفة دائمة حتى يتغلب على الآلم.



وناشد أستاذ علاج الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، مرضى القرحة بتجنب الأكل الحارق الذي به شطة وثوم وبصل، مع تجنب المسكنات وأدوية الروماتيزم خلال الصيام، مطالبًا من يعاني من ارتجاع في المرئ بعدم تناول الأكل قبل النوم بساعتين، مع رفع منطقة الصدر أثناء النوم، وتناول أدوية تقوي حركة صمام المرئ، مع تجنب الأكلات التي تزيد من الحموضة مثل النعناع والشوكولاتة وغيره.

