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برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول معاناة أهالي البحيرة من انتشار الأمراض والأوبئة

الأحد 12/مايو/2019 - 01:35 م
برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول معاناة أهالي البحيرة من انتشار الأمراض والأوبئة
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إسلام شعراوي
 
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تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول معاناة أهالي البحيرة من انتشار الأمراض والأوبئة، نتيجة تلوث الترع والمصارف.

وأكد زين الدين، أن عدم الاهتمام بتطهير الترع والمصارف، أصبح عنصرا خطرا يواجه أهالي قرى ومدن البحيرة، وتتسبب فى تدهور خصوبة التربة وترفع من معدلات السموم بالمحاصيل المختلفة، مُضيفا أن الأهالى يشترون سيارات للكسح تلقى حمولتها داخل الترع، ما جعلها مقرًا آمنًا للحشرات والزواحف، ومما أدى إلى هروب بعض الأهالي تاركين منازلهم المجاورة للترع.

وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالبدء فى إنشاء مشروعات معالجة لمياه تلك الترع والمصارف والتى تعتبر أخطر من مياه الصرف الصحى على صحة المواطنين، وأن تقوم الجهات المسئولة بتطهير تلك المصارف بصفة دورية.
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