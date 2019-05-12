مسؤول ليبي: الحرب في طرابلس كشفت تواطؤ الإخوان مع القاعدة وداعش

أكد قائد المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي اللواء إدريس مادي، اليوم الأحد، أن أهالي مدن المنطقة الغربية يؤيدون تطهير طرابلس والمنطقة الغربية من الميليشيات المتغولة.

ولفت وفق صحيفة "المرصد" الليبية، إلى مخطط تقوده جماعة الإخوان الإرهابية وعناصر القاعدة في المنطقة الجنوبية لإثارة الرأي العام وإقناع العالم بأن الجغرافيا التي تسيطر عليها قوات الجيش تتمركز بها عصابات إجرامية وإرهابية.

ونوّه إلى تبني ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق لبعض العمليات الإرهابية يفضح طبيعة علاقتها بالمجموعات المتطرفة وتنظيم داعش، مؤكداً أن انشغال القوات المسلحة في الشمال وعدم توحيد القرار السياسي والعسكري يسمح للمجموعات المتطرفة بالتحرك وتنفيذ عمليات محدودة الغرض منها البلبلة وخلط الأوراق.

وأكد صعوبة قيام دولة مدنية في ليبيا في وجود ميليشيات مسلحة وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة والمؤسسات المختصة الخاضعة للقانون، وتساءل قائلاً: "هل يمكن تحقيق تبادل سلمي للسلطة في وجود أسلحة موجهة لصدور الناس؟".