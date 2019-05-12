لاسارتي يشيد بمهاجم الأهلي عقب مواجهة سموحة

أشاد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمهاجمه مراون محسن عقب مشاركته بديلا في مباراة الفريق أمس أمام سموحة والتي فاز فيها بهدف دون رد.









وعقد المدرب جلسة خاصة مع مراون عقب نهاية المباراة أثنى خلالها على مستواه والخطورة التي شكلها على مرمى المنافس ومساعدته مع زملائه في إحراز الفوز وحصد ٣ نقاط ثمينة.









كما أكد لاسارتي لمهاجم الأهلي خلال هذه الجلسة بأنه وزميله المغربي وليد أزارو يشملان ثقته الكاملة في قيادة هجوم الفريق الأحمر، والذي يعتبر مؤثرا للغاية وقادر على قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات.





وأبدى لاسارتي إعجابه الشديد بقدرات مراون محسن، وأنه يعد عنصرا هاما للغاية في الفريق الأحمر، والذي يثق في قدراته وإمكانياته على صناعة الفارق.





ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



