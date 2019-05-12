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"عامر" يطالب "الأعلى للإعلام" بإعلان أسماء القنوات الفضائية المخالفة للرأي العام

الأحد 12/مايو/2019 - 01:32 م
عامر يطالب الأعلى للإعلام بإعلان أسماء القنوات الفضائية المخالفة للرأي العام
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إسلام شعراوي
 
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أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بفتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملف مخالفات 76 قناة فضائية متهمة بسرقة مسلسلات وبثها بدون وجه حق ودون الحصول على سند بث من ملاكها وبث إعلانات مخالفة للمعايير ومنتجات طبية غير مرخصة.

وطالب "عامر" ببضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفات خاصة المتعلقة بانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وبرامج طبية لم تلتزم بالقانون والقواعد المهنية، مؤكدا أن هناك العديد من البرامج الطبية التى تعتمد على أكاذيب وتروج لمنتجات مغشوشة ومنتجة داخل مصانع بير السلم وهو ما يهدد حياة المصريين للخطر.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المجلس الأعلى إصدار بيانات إعلامية بأسماء جميع القنوات الفضائية المخالفة والبرامج الطبية المخالفة فى قائمة سوداء لكشفها وتعريتها أمام الرأى العام، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى رصد جميع المخالفات للقنوات الفضائية وتطبيق القانون على مخالفاتها بكل حسم وقوة.
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