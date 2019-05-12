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عمرو أديب عن أهداف الأهلي القاتلة:"بتعب من جون الدقيقه ٩٩"

الأحد 12/مايو/2019 - 01:31 م
عمرو أديب عن أهداف الأهلي القاتلة:بتعب من جون الدقيقه ٩٩
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الفجر الرياضي
 
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تحدث الإعلامي عمرو أديب عن فوز الأهلي القاتل على سموحة في الدوري المصري الممتاز أمس السبت.

وقال عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "معنديش أي مشكلة إن الأهلي يكسب خمسة على مدى المباراة بس بصراحة بتعب قوي من الجون اللي في الدقيقة 99".

وأضاف أديب: "متعب فعلا وغير مفهوم، وللحق والصراحة كمان ما ينفعش تنزل تلعب قدام الأهلي الماتش كله دفاع، ما هو أكيد في النهاية هتخسر، تكرار تاريخي لأهداف الأهلي في الـ99 أكيد مش حاجة طببعية".

واقتنص الأهلي فوزا من سموحة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.
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