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نقل 8 ملايين راكب عبر النقل الترددي بمكة المكرمة

الأحد 12/مايو/2019 - 12:15 م
نقل 8 ملايين راكب عبر النقل الترددي بمكة المكرمة
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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى المسجد الحرام منذ الــ30 من شعبان وحتى الخامس من رمضان بلغ أكثر من 8 ملايين راكب عبر النقل الترددي بزيادة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 300 ألف مركبة بزيادة 8 % عن العام الماضي.

وأوضحت الإمارة أنه تم نقل أكثر من 1.6 مليون راكب من مواقف أجياد المصافي، بينما تم نقل أكثر من 771 ألف راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبد العزيز تم نقل 470.181 راكبًا، أما محطة جرول فنقلت 881.488 راكبًا، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 469.793 راكبًا، ومحطة أجياد أكثر من 143 ألف راكب، ومحطة شعب عامر 2.704.694 راكبًا، وأخيرًا محطة ريع بخش فقد تم نقل أكثر من 984 ألف راكب.


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