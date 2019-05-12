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إنجاز تاريخي في انتظار محمد صلاح بجولة الحسم بالبريمرليج

الأحد 12/مايو/2019 - 12:12 م
إنجاز تاريخي في انتظار محمد صلاح بجولة الحسم بالبريمرليج
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يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره وولفرهامتون مساء اليوم على ملعب أنفيلد رود، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 


ويحتاج ليفربول للفوز مساء اليوم على ولفرهامبتون بأي نتيجة في نظير تعثر مانشستر سيتي خصمه على الصدارة أمام برايتون مساء اليوم في نفس الموعد.


واشار الموقع الرسمي لنادي ليفربول إلى أن محمد صلاح سيكون على موعد مع إنجاز جديد بعد الجولة الاخيرة مساء اليوم في حالة تتويجه للمرة الثانية على التوالي بلقب هداف البطولة.


واكد الموقع على أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي البريميرليج برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن أجويرو مهاجم السيتي وأوباميانج مهاجم أرسنال.


وفي حالة حصول صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عذا الموسم، سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي بعدما توج بالجائزة في الموسم الماضي برصيد 32 هدف متفوقاً على هاري كين.


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