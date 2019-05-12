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ميسي يطلب رحيل 3 لاعبين عن برشلونة

الأحد 12/مايو/2019 - 12:10 م
ميسي يطلب رحيل 3 لاعبين عن برشلونة
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، طلب رحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق الكتالوني.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن ميسي طلب من برشلونة رحيل الثلاثي فيليب كوتينيو، وصامويل أومتيتي، وإيفان راكيتيتش، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن ميسي طلب ذلك بعد خسارة الفريق أمام ليفربول 0-4، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي من الدور نصف النهائي.
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