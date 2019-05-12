مفاجأة.. كارول سماحة لـ"عايشة": أنا لست ضد المثلية الجنسية

تفاجأت الإعلامية عايشة عثمان برأي النجمة كارول سماحة في المثلية الجنسية، حيث صرّحت النجمة "أنا ليست ضد المثلية الجنسية، فهم بشر ولدوا ليشعروا بهذه الطريقة، لذا فالمثلية الجنسية ليست ضد الطبيعة، وأنا أقدر الإنسان وهذا لا يضر أحدًا آخر"، كما صرحّت كارول عن المرض النفسي "ذهبت لدكتور نفسي في بسن الـ 24، لأني كنت اتعلّق بكبار السن وأحبهن، وذلك بعد وفاة والدي، لذا كان يجب أن أضع حدًا لهذه المشكلة".

وعن رأيها بالمطرب فضل شاكر قالت "ليست وطنية ما قام به، أسامحه ولكن هناك شيء انكسر، لا اثق فيه مرة أخرى ولم اسمع اغانيه الجديدة ولكن ربما اسمعها، لانني لست متعصبة"، كما خاضت الإعلامية في السوشال ميديا الخاصة بالنجمة لتصرّح "لا أحب أشارك جمهوري الكثير من التفاصيل، أفضل أن يكون لي خصوصيتي، لا يفتحوا الثلاجة يلاقوا كارول سماحة".

عايشه عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشه"، بجانب برنامج "مع عايشه" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية.

كما قامت عايشه بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.