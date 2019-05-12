ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القبض على ياسر جلال في الحلقة 6 من مسلسل لمس أكتاف (فيديو)

الأحد 12/مايو/2019 - 12:01 م
القبض على ياسر جلال في الحلقة 6 من مسلسل لمس أكتاف (فيديو)
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تورط الفنان ياسر جلال، في قضية قتل عدد من أفراد الشرطة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل لمس اكتاف.

إلا أن ياسر جلال يهرب من الشرطة على الرغم من نفيه لارتكاب هذه الجريمة.

مسلسل "لمس أكتاف" يعرض حصريا على قناة "CBC" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف الدسوقى، عزوز عادل، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية