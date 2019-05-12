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تعرف على أهم الزيارات المتبادلة بين مصر والبحرين

الأحد 12/مايو/2019 - 12:08 م
تعرف على أهم الزيارات المتبادلة بين مصر والبحرين
الرئيس السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقرير مصور يرصد أهم الزيارات المتبادلة بين مصر والبحرين.

حيث رصد التقرير بعض تلك الزيارات ومنها: مشاركة الملك حمد في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ في 2019، وزيارة الرئيس السيسي للبحرين في 30 أغسطس 2018.

وكذلك زار الملك حمد بن عيسى مصر في 8 يونيو 2017، وقد توجه الرئيس السيسي إلى البحرين في مايو 2017.

وكان لملك البحرين زيارة أخرى لمصر في مارس 2017، وفي إبريل 2016، وقد شارك الرئيس السيسي في حوار المنامة لأكتوبر 2015.

كما شارك ملك البحرين في افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015.
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