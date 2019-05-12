توريد 123 ألف طن من محصول القمح بشون وصوامع المنيا

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا إنه تم توريد 54472 طن و512 كيلو بالبنك الزراعي، و24935 طن و223 كيلو بقطاع المطاحن، و43715 طن و270 كيلو بالقابضة للصوامع، مشيرًا إلى أن ما تم تسويقه لشركة مطاحن مصر العليا 560 طن و575 كيلو.



وأكد استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحًا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 123683 طنو580 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 11 مايو الجاري.ووجه المحافظ، الجهات المعنية بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال محصول القمح من المزارعين، مشددًا على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.