حفل إفطار لمحامين المحلة الكبرى ١٨ رمضان

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أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالمحلة الكبرى، عن اعتزامها إقامة حفل أفطار رمضان السنوي للمحامين وأسرهم بمقر نادي المحامين بالمحلة، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.



وقال عبدالعزيز رأفت، عضو شباب محامي المحلة، إن حفل الإفطار يعقد يوم الخميس الموافق ١٨ رمضان، بقيمة اشتراك ٤٠ جنيها للمحامي، والحجز لدى الموظف المختص بمقر النقابة، مشيرا إلى أن آخر موعد للحجز يوم الإثنين الموافق ١٥ من رمضان.



