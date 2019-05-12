نشرة أخبار الظهيرة.. طوارئ بموانئ البحر الأحمر استعدادًا لعودة العمالة المصرية بدول الخليج
توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، البابا فرنسيس يوسم 19 رجلاً للكهنوت في كنيسة القديس بطرس، وطوارئ بموانئ البحر الأحمر استعدادًا لعودة العمالة المصرية بدول الخليج.
طوارئ
بموانئ البحر الأحمر استعدادًا لعودة العمالة المصرية بدول الخليج
وجه وزير النقل مهندس كامل الوزير رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الاحمر برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بموانيها (سفاجا/الغردقة/نويبع) لبدء موسم عودة العمالة المصرية بدول الخليج لقضاء اجازة الاعياد مع ذويهم وسفر عمالة خدمة الحجاج بالتزامن مع موسم العمرة وذلك على متن خمس سفن وهى امانة والقاهرة بميناء سفاجا ، برنسيسة وسينا بميناء نويبع والعبارة الرياض بميناء الغردقة ( رحلات مكوكية).
تعرف على
معدلات تأخير القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد على بعض خطوط الهيئة.
قتل 15 مسلحًا من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.
هبوط طائرة
ركاب في ميانمار بشكل اضطراري
هبطت طائرة امبراير ERJ-190LR، التابعة لشركة الطيران الوطنية في ميانمار، بشكل اضطراري في مطار ماندالاي الدولي.
البابا
فرنسيس يوسم 19 رجلاً للكهنوت في كنيسة القديس بطرس
أعلن البابا فرنسيس توسيم 19 رجلاً للكهنوت في كنيسة القديس بطرس بروما، معظمهم من الإيطاليين، ولكن هناك آخرون من كرواتيا وبيرو وهايتي واليابان.
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