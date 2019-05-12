مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة السابعة من "حدوتة مرة"

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل " حدوتة مرة "، الذي تخوض به الفنانة غادة عبدالرازق السباق الرمضاني الحالي، عدة أحداث متنوعة ما بين التشويق والإثارة.





فبدأت حلقة حدوتة مرة بنقل "مره"، وهو دور غادة عبد الرازق، إلي المستشفي، وذلك بعد فقدها للوعي بعد وفاة "سلطان"، وهو دور أحمد صفوت، إثر زلزال 92.





وبعد حدوث الزلزال وهدم العقار الذى كانت تشارك فى بناءه خلال أحداث حدوتة مرة خسرت "مره"، الفلوس التى كانت تملكها بعد بيع أولادها الثلاثة، وإضطرت للعمل خادمة في منزل عايدة رياض، ويقابلها هادى خفاجة وهو ابن عم "سلطان"، ويطلب منها الزواج ولكن ترفض "مره"، وتقوم بضربه.





ومن ضمن أحداث حدوتة مرة طرح أحمد صيام على زوجته، بيع الشقه الذى يملكها، لسداد الدين لـ"مره"، والعيش بباقي المبلغ.



