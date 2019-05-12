برشلونة يستقر على بديل سواريز
الأحد 12/مايو/2019 - 11:58 ص
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اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة بدأ التفكير في التعاقد مع بديل للمهاجم لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ذكر موقع الدون بالون، أن إصابة سواريز دفعت برشلونة للتفكير في التعاقد مع صفقة مميزة لضمها عقب نهاية الموسم الجاري في إسبانيا.
واضاف الموقع ، أن سواريز سيغيب عن برشلونة لمدة 6 أسابيع بعدما قرر التدخل الجراحي في إصابته لينتهي موسمه ويعلن غيابه بشكل رسمي عن المشاركة في مباراة فالنسيا بنهائي الكأس.
واكد الموقع على أن برشلونة يرصد التعاقد مع كيليان مبابي ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز، وبالرغم من عزم الريال التعاقد مع نفس اللاعب إلا أن برشلونة لا يزال مُصر على المنافسة في الصفقة.
سواريز يعد من اللاعبين المقربين عند ميسي، ولكن الأرجنتيني يري بأن قرار سواريز بسرعة التدخل الجراحي الفوري كان غير مناسب في الوقت الحالي نظراً للمباراة النهائية أمام فالنسيا في الكأس ولذلك سيكون فالفيردي المدير الفني للفريق مطالب بالاعتماد على بواتينج في الهجوم أو البحث عن بديل آخر.
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