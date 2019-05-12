برشلونة يستقر على بديل سواريز

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة بدأ التفكير في التعاقد مع بديل للمهاجم لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









ذكر موقع الدون بالون، أن إصابة سواريز دفعت برشلونة للتفكير في التعاقد مع صفقة مميزة لضمها عقب نهاية الموسم الجاري في إسبانيا.









واضاف الموقع ، أن سواريز سيغيب عن برشلونة لمدة 6 أسابيع بعدما قرر التدخل الجراحي في إصابته لينتهي موسمه ويعلن غيابه بشكل رسمي عن المشاركة في مباراة فالنسيا بنهائي الكأس.







