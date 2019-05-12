ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يستقر على بديل سواريز

الأحد 12/مايو/2019 - 11:58 ص
برشلونة يستقر على بديل سواريز
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة بدأ التفكير في التعاقد مع بديل للمهاجم لويس سواريز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ذكر موقع الدون بالون، أن إصابة سواريز دفعت برشلونة للتفكير في التعاقد مع صفقة مميزة لضمها عقب نهاية الموسم الجاري في إسبانيا.


واضاف الموقع ، أن سواريز سيغيب عن برشلونة لمدة 6 أسابيع بعدما قرر التدخل الجراحي في إصابته لينتهي موسمه ويعلن غيابه بشكل رسمي عن المشاركة في مباراة فالنسيا بنهائي الكأس.


واكد الموقع على أن برشلونة يرصد التعاقد مع كيليان مبابي ليكون بديلاً للمهاجم الحالي لويس سواريز، وبالرغم من عزم الريال التعاقد مع نفس اللاعب إلا أن برشلونة لا يزال مُصر على المنافسة في الصفقة.


سواريز يعد من اللاعبين المقربين عند ميسي، ولكن الأرجنتيني يري بأن قرار سواريز بسرعة التدخل الجراحي الفوري كان غير مناسب في الوقت الحالي نظراً للمباراة النهائية أمام فالنسيا في الكأس ولذلك سيكون فالفيردي المدير الفني للفريق مطالب بالاعتماد على بواتينج في الهجوم أو البحث عن بديل آخر.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية