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ترتيب الدوري الإنجليزى قبل جولة حسم اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي

الأحد 12/مايو/2019 - 11:55 ص
ترتيب الدوري الإنجليزى قبل جولة حسم اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي
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الفجر الرياضي
 
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يسدل الستار اليوم الأحد عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل صراع ليفربول ومانشستر سيتي على تحقيق اللقب.

ترتيب الدورى الإنجليزى 2019:-

1- مانشستر سيتي 95 نقطة.
2- ليفربول 94 نقطة.
3- تشيلسي 71 نقطة.
4- توتنهام هوتسبير 70 نقطة.
5- أرسنال 67 نقطة.
6- مانشستر يونايتد 66.
7- ولفرهامبتون 57 نقطة.
8- إيفرتون 53 نقطة.
9- ليستر سيتي 51 نقطة.
10- واتفورد 50 نقطة.
11- وست هام 49 نقطة.
12- كريستال بالاس 46 نقطة.
13- بورنموث 45 نقطة.
14- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
15- بيرنلي 40 نقطة.
16- ساوثهامبتون 38 نقطة.
17- برايتون 36 نقطة.
18- كارديف سيتي 31 نقطة.
19- فولهام 26 نقطة.
20- هيدرسفيلد تاون 15 نقطة.

بينما لا يتبقى سوي مباراة واحدة لكلاُ من مانشستر سيتي وليفربول لتحدد من خلالها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 "البريميرليج".

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