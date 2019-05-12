ترتيب الدوري الإنجليزى قبل جولة حسم اللقب بين ليفربول ومانشستر سيتي

يسدل الستار اليوم الأحد عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل صراع ليفربول ومانشستر سيتي على تحقيق اللقب.





ترتيب الدورى الإنجليزى 2019:-

1- مانشستر سيتي 95 نقطة. 2- ليفربول 94 نقطة. 3- تشيلسي 71 نقطة. 4- توتنهام هوتسبير 70 نقطة. 5- أرسنال 67 نقطة. 6- مانشستر يونايتد 66. 7- ولفرهامبتون 57 نقطة. 8- إيفرتون 53 نقطة. 9- ليستر سيتي 51 نقطة. 10- واتفورد 50 نقطة. 11- وست هام 49 نقطة. 12- كريستال بالاس 46 نقطة. 13- بورنموث 45 نقطة. 14- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة. 15- بيرنلي 40 نقطة. 16- ساوثهامبتون 38 نقطة. 17- برايتون 36 نقطة. 18- كارديف سيتي 31 نقطة. 19- فولهام 26 نقطة. 20- هيدرسفيلد تاون 15 نقطة.

بينما لا يتبقى سوي مباراة واحدة لكلاُ من مانشستر سيتي وليفربول لتحدد من خلالها بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 "البريميرليج".



