الحلقة السادسة من "زي الشمس".. دينا الشريني تطارد من يراقبها في المقابر

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "زي الشمس" للنجمة دينا الشربيني عودة حبيبها مصطفى "أحمد داوود" من لندن لمساندتها في محنة وفاة شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، مما يثير غيرة عمرو "أحمد صلاح السعدني" الذي شعر باحتمالية عودته لنور مرة أخرى، كما مرت نور بموقف صعب حين اضطرت إخبار والدتها بخبر الوفاة، لتحاول إدعاء التماسك ولكن يطبق الانهيار على كلاهما.

وأثناء دفن فريدة، لاحظت نور الشبح "أحمد مالك" الذي كان يراقبها بالمنزل، لتترك الدفن وتطارده، ولكن تفشل في الإمساك به وتنجح في حفظ أرقام الموتوسيكل الذي هرب به، لتبحث عنه الشرطة لمعرفة الدافع خلف مراقبة نور.

يُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.