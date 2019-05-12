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راحة ٤٨ ساعة لـ"رجال اليد" في الأهلي

الأحد 12/مايو/2019 - 11:48 ص
راحة ٤٨ ساعة لـرجال اليد في الأهلي
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علي نبوي
 
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منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة بعد الفوز على نظيره فريق الزمالك في بطولة السوبر.

وقام الجهاز الفني بقيادة السلوفيني نيكولا ماركوفيتش بمنح اللاعبين راحة؛ من أجل التقاط الأنفاس بعد ما خاض الفريق ٣ مباريات متتالية أمام طلائع الجيش وسبورتنج والزمالك.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة نظيره فريق سبورتنج في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.
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