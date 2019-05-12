طلاب البحر الأحمر سعداء بمستوى امتحان الإنجليزي بعد حزن اللغة العربية

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تباينت أراء طلاب الصف الثالث الإعدادي، بالبحر الأحمر، حول سهولة امتحان اللغة الإنجليزية؛ حيث أكد عدد كبير من الطلاب عن سهولة اللغة الإنجليزية التي عوضه حزن أمس للغة العربية.



وأكد أحد الطلاب أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل كتيب المدرسة؛ فيما أكد بعض الطلاب انه فوق مستوى الطالب المتوسط وفيه عدد من النقاط غير المفهومة.



كانت بدأت صباح اليوم الأحد، امتحانات اليوم الثاني للشهادة الإعدادية في مادة اللغة الإنجليزية، بجميع مدارس مدن محافظة البحر الأحمر للعام الدراسي الحالي 2018\2019.



وأكدت نور فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انتظام 5670 طالبًا وطالبة في تأدية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتوفير سبل الراحة ومناخ ملائم للطلاب خلال عملية الامتحانات، بكافة مدن المحافظة الـ7 بدءً من الزعفرانة شمالًا، وحتى حلايب وشلاتين جنوبًا.



وشكلت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر؛ غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا، بالإضافة إلي تكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفقدية، لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى الالتزام، بكافة اللوائح والتعليمات المنظمة لها وحل المشاكل وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم؛ وتوجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.