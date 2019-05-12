"شاروبيم" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

Advertisements

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية× للاطمئنان على سيرها والتأكد من توفير متطلبات الأداء الأمثل داخل لجان الامتحانات.



وشدد على ضرورة توفير الجو النفسي الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات لتمكينهم من الاداء في سهولة ويسر،كما تحدث مع الطلاب وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق النجاح والتفوق،وعن سؤاله لهم عن مستوى الامتحانات أبدى الطلاب ارتياحهم وأكدوا أنها في مستوى الطالب المتوسط.



وشملت جولة محافظ الدقهلية عددا من اللجان هي مدرسة المنصورة الرسمية للغات وتضم 15 لجنة يؤدي فيها 299 طالبا وطالبة الامتحان، شجرة الدر الإعدادية بنات وتضم 23 لجنه بإجمالي 472 طالبة،والسيدة عائشة بنات بطلخا وتضم 16 لجنة باجمالي 331 طالبة،مدرسة سندوب الاعدادية بنات ويؤدي الامتحان فيها 257 طالبة.



ومن جهته أوضح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك تعاونا كاملا مع الجهات المعنية لتنفيذ الاجراءات التأمينية الخاصة بأعمال اللجان ونقل مظاريف الامتحانات وأوراق الأسئلة ومقار اللجان الخاصة بالإدارة والنظام والمراقبة، مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والادارات التعليمية لتلقى أي شكاوى وحلها على الفور.



تجدر الإشارة إلى أن عدد من يحق لهم أداء الامتحانات 100 ألف و705 طالب وطالبة في 555 لجنة للشهادتين الإعدادية العامة والمهنية على مستوى الادارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.