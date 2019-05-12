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بسبب "لعب العيال".. عاطل يمزق جسد صاحب مكتبة بشبرا الخيمة 

الأحد 12/مايو/2019 - 11:53 ص
بسبب لعب العيال.. عاطل يمزق جسد صاحب مكتبة بشبرا الخيمة 
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محمد نبيل
 
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مزق عاطل جسد صاحب مكتبة فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بالشارع فى شبرا الخيمة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،  إخطارا بورود بلاغ لمركز لقسم شرطة أول شبرا الخيمه من مستشفي الدمرداش بوصول المدعو مصطفي  ص ب  سن 31 صاحب مكتبة ومقيم– بيجام – دائرة القسم مصاب جرح طعني أسفل الصدر وأخر أسفل البطن من الجهة اليسري وتم حجزه للعلاج.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب إتهم المدعو م ع ح وشهرته "م ه ح "سن 23 بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه " محدثًا ما به من إصابات وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية علي خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهمبالتعدي عليه بالضرب وفر هاربًا.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة علي النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عباره عن "مطواه " تم التحفظ عليها واتهم المجنى عليه بالتعدى عليه واحداث اصابته جروح قطعيه بكف اليد اليمنى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9932 جنح قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2019.

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