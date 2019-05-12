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الحلقة السادسة مسلسل الواد سيد الشحات.. كوميديا وزفاف فرعوني وأغنية لمحمود الليثي

الأحد 12/مايو/2019 - 10:35 ص
الحلقة السادسة مسلسل الواد سيد الشحات.. كوميديا وزفاف فرعوني وأغنية لمحمود الليثي
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الفجر الفني
 
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أحداث كوميدية شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل الواد سيد الشحات الذي يقوم ببطولته كلا من  هنا الزاهد وأحمد فهمي.

وبدأت الحلقة السادسة زواج كل من الملك خوفو من "هيلتون رمسيس"، وتضمن الفرح فقرات احتفال كتلك التي تقام حاليًا.

سخر صناع مسلسل "الواد سيد الشحات"، خلال أحداث الحلقة السادسة من العمل، من الزواج على الطريقة الفرعونية، حيث شهدت الحلقة مشهد ساخر للاحتفالات بالحنة والتي تشبه ما يحدث حاليًا.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).
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