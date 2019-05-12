الحلقة السادسة مسلسل الواد سيد الشحات.. كوميديا وزفاف فرعوني وأغنية لمحمود الليثي

أحداث كوميدية شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل الواد سيد الشحات الذي يقوم ببطولته كلا من هنا الزاهد وأحمد فهمي.





وبدأت الحلقة السادسة زواج كل من الملك خوفو من "هيلتون رمسيس"، وتضمن الفرح فقرات احتفال كتلك التي تقام حاليًا.





سخر صناع مسلسل "الواد سيد الشحات"، خلال أحداث الحلقة السادسة من العمل، من الزواج على الطريقة الفرعونية، حيث شهدت الحلقة مشهد ساخر للاحتفالات بالحنة والتي تشبه ما يحدث حاليًا.



