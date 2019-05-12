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المهاجرون يرشقون الشرطة الألمانية بالحجارة أثناء التحقيق في مقتل لاجئة

الأحد 12/مايو/2019 - 10:10 ص
المهاجرون يرشقون الشرطة الألمانية بالحجارة أثناء التحقيق في مقتل لاجئة
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مـحــمد حســــــــــين
 
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تعرضت الشرطة الألمانية للهجوم والرشق بالحجارة من قبل مهاجرين، في مدينة ريجنسبرج بجنوب ألمانيا، أثناء محاولتهم التحقيق في وفاة امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا في مركز المهاجرين هناك، حسبما ذكرت شبكة "دويتشه فيله".

وقع الحادث فى حوالى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى، على بعد نحو 100 كم شمال شرق ميونيخ.

وبحسب ما ورد، تعرض سكان المرفق للمضايقة ثم هاجموا الشرطة، الذين وصفوا الجو بأنه مشحون للغاية داخل المنشأة.

واستمرت عملية استعادة جثة المرأة ثلاث ساعات وتطلبت تجنيد 20 سيارة دورية و 50 ضابط شرطة، حيث أعاق نحو 50 من طالبي اللجوء جهود الشرطة.

وتم في النهاية، استعادة جثة المرأة ونقلها إلى منزل الجنازة.

وقال بيان للشرطة، إن المهاجرين حصلوا على تصريح لحمل نعش المرأة من المنشأة إلى وسيلة انتظار لأسباب تكتيكية. لم يتم القبض على أحد في الموقع.

وبدأت السلطات في التحقيق في وفاة المرأة، ولم تظهر النتائج الأولية أي دليل على أنها تعرضت للهجوم.

كما أطلقت الشرطة تحقيقًا منفصلًا في أعمال العنف التي رافقت الحادث في المركز.

في وقت سابق، وصلت الشرطة إلى مركز لتجهيز طالبي اللجوء في جنوب ألمانيا للتحقيق في وفاة امرأة هناك.


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