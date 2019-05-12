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انطلاق فعاليات "100 مليون صحة" بموانئ ومطارات البحر الأحمر (صور)

الأحد 12/مايو/2019 - 10:37 ص
انطلاق فعاليات 100 مليون صحة بموانئ ومطارات البحر الأحمر (صور)
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محمد طه
 
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن بدء فعاليات حملة مليون صحة بالموانئ والمطارات بالمحافظة؛ للمصريين القادمين من الخارج.

ومن جانبه قال االدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر؛ وذلك للمسح الطبي الشامل لفيروس سى والكشف عن الأمراض غير سارية للكشف عن المصريين المقيمين في الخارج والقادمين عند وصولهم البلاد وذلك عن طريق فرق ثابته بالحجر الصحى بميناء الغردقة البحرى وميناء سفاجا البحرى ومطار الغردقة الدولي ومطار مرسى علم الدولى.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر لاستكمال مبادرة مليون صحة للمسح الطبى الشامل لجميع المصريين المقيمين بالخارج عند وصولهم البلاد.
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