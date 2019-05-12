الجيش اليمني يحبط هجوم ميليشيا الحوثي فى صعدة
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة
بمدفعية قوات التحالف، هجوما لميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء بصعدة.
وأوضح قائد لواء الكواسر العميد "صالح
ناصر بلعيد المرقشي" - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم،الأحد، - أن قوات
الجيش اليمني أحبطت هجوما للمليشيا الإنقلابية في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء بمحافظة
صعدة، ولقي العديد من عناصر الميليشيا مصرعهم وأصيب آخرون.
وأكد المرقشي أن العملية جاءت بعد التقدم
المستمر للجيش الوطني في جبهة الصفراء خلال الأيام الماضية في إطار معركة تحرير محافظة
صعدة من ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وفي محافظة الضالع، أفادت مصادر ميدانية
بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات خلال مواجهات مع القوات المشتركة والحزام
الأمني شمالي المحافظة.
وقالت المصادر إن القوات المشتركة والحزام الأمني
استدرجت عناصر مليشيات الحوثي إلى كمين محكم في منطقة قردح شمالي مديرية قعطبة، شمالي
الضالع، وشنت هجوما عليهم أسفر عن سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح..كما تصدت لهجوم
للحوثيين في جبهة العبارى ـ حبيل مشيّع ـ الريبي غربي مديرية قعطبة.
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