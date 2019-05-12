ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل البرنسيسة بيسة.. مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

الأحد 12/مايو/2019 - 10:12 ص
ملخص الحلقة السادسة من مسلسل البرنسيسة بيسة.. مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل البرنسيسة بيسة، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين على شاشة قناة الحياة أمس.

 أحداث الحلقة السادسة من مسلسل البرنسيسية بيسة
شهدت أحداث الحلقة السادسة لمسلسل " البرنسيسة بيسة " لـ مي عز الدين تطورات أبرزها إصابة "شويكار هانم" التي تجسدها لوسي بجلطة فاضطريت للجلوس في المنزل وأصبح نجلها "كاظم" يدير المدرسة، وحاول محمد أنور الذى يجسد دور خطيب "بيسة" أن يصالحها وأحضر لها هدية عبارة عن صورة لها ومكتوب عليها "مبروك المدرسة يا أبلة بيسة"، وخلال خناقة على الصورة بين بيسة وخالتها "ايمان السيد" وخطيبها، سقطت الصورة من الشباك أمام الكرسى الذى تجلس عليه "سكسكة" على القهوة.

أبطال البرنسيسة بيسة
 مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

مواعيد عرض البرنسيسة بيسة
يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى،.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية