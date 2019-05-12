ملخص الحلقة السادسة من مسلسل البرنسيسة بيسة.. مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

الحلقة السادسة

البرنسيسة بيسة





أحداث الحلقة السادسة من مسلسل البرنسيسية بيسة

شهدت أحداث الحلقة السادسة لمسلسل " البرنسيسة بيسة " لـ مي عز الدين تطورات أبرزها إصابة "شويكار هانم" التي تجسدها لوسي بجلطة فاضطريت للجلوس في المنزل وأصبح نجلها "كاظم" يدير المدرسة، و

حاول محمد أنور الذى يجسد دور خطيب "بيسة" أن يصالحها وأحضر لها هدية عبارة عن صورة لها ومكتوب عليها "مبروك المدرسة يا أبلة بيسة"، وخلال خناقة على الصورة بين بيسة وخالتها "ايمان السيد" وخطيبها، سقطت الصورة من الشباك أمام الكرسى الذى تجلس عليه "سكسكة" على القهوة.





أبطال البرنسيسة بيسة

مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.





مواعيد عرض البرنسيسة بيسة

يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى،.









أذيعتمن مسلسل، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين على شاشة قناة الحياة أمس.