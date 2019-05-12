راموس يرشح صفقة دفاعية لريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع صفقة دفاعية مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يحرص على التعاقد مع مدافع مميز في الصيف المقبل تحسباً لرحيل مواطنه رافائيل فاران.

واضاف الموقع، أن راموس قائد ريال مدريد رشح مدافع نابولي خاليدو كوليبالي لإدارة نادي ريال مدريد للتعاقد معه عقب نهاية الموسم في الميركاتو الصيفي.

ويعد كوليبالي واحد من المدافعين المرشحين للانضمام لريال مدريد بعدما تم طرح اسمه على طاولة التعاقدات منذ تولي زيدان مهمة الفريق.

وبالرغم من تلقى اللاعب العديد من العروض الأوروبية إلا أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي لا ينوي التخلي بسهولة عن خدمات المدافع.

وفي حالة فشل ريال مدريد التعاقد مع كوليبالي سيتجه النادي لضم سكرينار من إنتر ميلان في الصيف.



