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ظريف يتوجه إلى تركمانستان على رأس وفد إيراني رفيع المستوى

الأحد 12/مايو/2019 - 10:27 ص
ظريف يتوجه إلى تركمانستان على رأس وفد إيراني رفيع المستوى
ظريف
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وكالات
 
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يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تركمانستان، اليوم الأحد، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لبحث طرق تعزيز العلاقات بين البلدين.

 

سبوتنيك. في سياق آخر، كان ظریف، قد نشر تغریدة عبر حسابه الرسمي علی "تویتر"، طالب فیها الاتحاد الأوروبي بتنفیذ تعهداته بدلا من مطالبة بلاده بأن تنفذ من جانب واحد تعهداتها إزاء الاتفاق النووی.

 

وقال ظريف في تغریدته، التي نشرها مساء أمس، الخميس: "إن البیان الصادر الیوم عن الاتحاد الأوروبي یكشف عن أسباب وصول الاتفاق النووی إلى ما هو علیه حالیا".

 

وكانت إيران قد أبلغت في وقت سابق سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.

 

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو/آيار من عام 2018، واستعادة جميع العقوبات ضد البلاد، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

 

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المزيد عن: وفد إيراني ظريف تركمانستان ايران
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