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تعليق مثير من ميدو على أحداث مباراة الأهلي وسموحة (صورة)

الأحد 12/مايو/2019 - 10:18 ص
تعليق مثير من ميدو على أحداث مباراة الأهلي وسموحة (صورة)
ميدو
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أحمد شديد
 
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علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي على فوز الأهلي القاتل على سموحة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس بالدوري العام.

وكتب "ميدو" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " مباراة الاهلي_سموحة اثبتت ان الإعلام الرياضي المصري يوجه القضية في الاتجاه الذي يريده حسب الأهواء فكيف تستعرض الاستوديوهات الوقت الضائع بالثانية وهذا ليس له علاقه بقانون كرة القدم فعلى سبيل المثال متوسط عدد الدقائق الفعلية التي لعبت في كاس العالم الأخيرة هي ٥٧ دقيقه في المباراة".

وأكمل: "هل يعطي الحكم ٣٣ دقيقه وقت بدل ضائع؟؟ هذا القانون موجود في كرة السلة فقط..احتساب الوقت الضائع بالثانية هو قانون في كرة السلة فقط وهو ما اجده تضليل من الإعلام للسادة المشاهدين حسب أهواء المقدمين والرعاة!! لا اتحدث هنا على الزمالك او الاهلي ولكن هذه هي مشاكل الدوري منذ سنوات!!".

وفاز الأهلي على سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الدوري العام.

أحرز هدف اللقاء الوحيد الأنجولي جيرالدو في الدقيقة 98 علما بإن الحكم احتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

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