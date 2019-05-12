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8 معلومات عن زكاة الفطر

الأحد 12/مايو/2019 - 10:21 ص
8 معلومات عن زكاة الفطر
دار الإفتاء
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نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، 8 معلومات عن زكاة الفطر، وفيما يلى نستعرض المعلومات:-

1. زكاة الفطر: يجوز إخراجها نقودًا، وقيمة الحد الأدنى سيتم نشره بعد تحديده مباشرة.

2. الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.

3. لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.

4. زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته.

5. لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

6. لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

7. زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة.

8. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.


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