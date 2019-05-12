تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة ولفرهامبتون

يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم نظيره ولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج على ملعب الأنفيلد.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول صاحب الأرض والديار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني، أوريجي، محمد صلاح





فيما سيدخل ولفرهامبتون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: روي باتريسيو

خط الدفاع: مات دوهيرتي، بولي، كودي، بينيت

خط الوسط: موتينيو، روبن نيفيز، جوني، ديندونكير

خط الهجوم: راؤول خيمينيز، دييغو جوتا