تغييرات محتملة في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي





افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة سيكون مضطر اليوم لإجراء بعض التغييرات على مستوي التشكيلة الأساسية.





واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيفقد اليوم لخدمات الثنائي لويس سواريز بسبب الإصابة التي يعاني منها فيما سيغيب الحارس الأساسي تيرشتيجن.





ومن المتوقع أن يدخل الجناح مالكوم في الخط الهجومي لمرافقة ليونيل ميسي وكوتينيو فيما سيشارك الحارس الهولندي سيلسين على حساب الألماني تيرشتيجن.









ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من: وتعد مباراة اليوم فرصة ذهبية أمام ليونيل ميسي مهاجم برشلونة لتسجيل المزيد من الأهداف لحصد جائزة البيتشيتشي هذا الموسم.





حراسة المرمي: سيلسين





خط الدفاع: ألبا، بيكيه، لينجليت، سيرجي روبيتو





خط الوسط: فيدال، راكيتيتش، بوسكيتس





خط الهجوم: مالكوم، ميسي، كوتينيو

يستقبل فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم نظيره فريق خيتافي ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الليجا على ملعب الكامب نو.