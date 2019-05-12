ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تغييرات محتملة في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي

الأحد 12/مايو/2019 - 10:20 ص
تغييرات محتملة في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام خيتافي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يستقبل فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم نظيره فريق خيتافي ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الليجا على ملعب الكامب نو.

افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة سيكون مضطر اليوم لإجراء بعض التغييرات على مستوي التشكيلة الأساسية.

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيفقد اليوم لخدمات الثنائي لويس سواريز بسبب الإصابة التي يعاني منها فيما سيغيب الحارس الأساسي تيرشتيجن.

ومن المتوقع أن يدخل الجناح مالكوم في الخط الهجومي لمرافقة ليونيل ميسي وكوتينيو فيما سيشارك الحارس الهولندي سيلسين على حساب الألماني تيرشتيجن.

وتعد مباراة اليوم فرصة ذهبية أمام ليونيل ميسي مهاجم برشلونة لتسجيل المزيد من الأهداف لحصد جائزة البيتشيتشي هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: سيلسين

خط الدفاع: ألبا، بيكيه، لينجليت، سيرجي روبيتو

خط الوسط: فيدال، راكيتيتش، بوسكيتس

خط الهجوم: مالكوم، ميسي، كوتينيو
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية