انتحار فتاة بالمنوفية من الطابق الرابع بسبب فسخ خطوبتها

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ألقت فتاة بمركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية، بنفسها من الطابق الرابع لمرورها بضائقة نفسية إثر فسخ خطوبتها، وأسفر ذلك عن سقوطها جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع فتاة بمركز قويسنا، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ح. ج" 25 عامًا، وبها إصابات بالرأس ونزيف بالفم والآذن.



بسؤال والدها 60 عامًا على المعاش، ووالدتها 49 عامًا ربة منزل، أفادا بأن ابنتهما ألقت نفسها من الطابق الرابع بعد تسببهما فى فسخ خطبتها، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر رقم 4771 إداري مركز قويسنا، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.