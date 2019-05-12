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"مدبولي" يعقد اجتماعا بشأن تعميق الصناعة المصرية اليوم

الأحد 12/مايو/2019 - 10:11 ص
مدبولي يعقد اجتماعا بشأن تعميق الصناعة المصرية اليوم
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بشأن تعميق الصناعة المصرية، وذلك بحضور الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعدد من المسئولين. 

وتستهدف تعميق الصناعة المصرية تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة ، و يدعم استراتيجية التنمية المستدامة للوصول الى معدلات نمو صناعى مرتفع ، بحلول عام 2030.

كما أن البرنامج يهدف إلى تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
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