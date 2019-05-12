"فولكس فاجن" تطلق سيارة سباق كهربائية جديدة.. تعرف عليها
الأحد 12/مايو/2019 - 10:09 ص
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أعلنت شركة "فولكس فاجن" عن سيارة سباق كهربائية أطلقت عليها اسم "IDR" بقدرة 671 حصاناً تتطلع بها لتحقيق رقم قياسي في السرعة على مضمار "نوربرغرنغ" الألماني.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، تعتمد السيارة الرياضية علي نظام الدفع الرباعي للعجلات، وتتمتع بانسيابية كبيرة.
وتستطيع السيارة الألمانية الوصول إلي سرعة تصل إلي 270 كيلومتر في الساعة بالطرق المستقيمة على الحلبة.
جدير بالذكر أن شركة "نيو" الصينية تحمل لقب أسرع سيارة كهربائية، بسيارتها "IB9" والتي قطعت مسافة 20 كيلومتر، في 6 دقائق و45.9 ثانية.
وتعمل الشركة الألمانية علي كسر الرقم القياسي لـ"نيو" خلال صيف الجاري.
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