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مسلسلات رمضان 2019.. شاهد الحلقة السادسة من مسلسل ابن أصول

الأحد 12/مايو/2019 - 10:03 ص
مسلسلات رمضان 2019.. شاهد الحلقة السادسة من مسلسل ابن أصول
حمادة هلال
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الفجر الفني
 
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لإثارة وتشويق من المشهد الأول للحلقة السادسة من مسلسل ولد أصول للنجم حمادة هلال، وذلك بذهاب جيمي ، إلى شقيقه ميشو لابتزازه بفضح صور زواجه السري من نعمة ، ويحصل الأول على المال من الثاني مقابل كتمان الخبر. 

وخلال أحداث الحلقة، تقوم صولا بعرض الزواج على ابنها ميشو من فتاة قادمة من أمريكا تُدعى رحمة، وبالفعل يلتقيان داخل الفيلا الخاصة بالأولى، وفي خلال اللقاء، يجد ميشو الرجل الملثم الذي يطارده ويهدد حياته، وتراه رحمة أيضًا، فيتيقن أنها ليست هلاوس مثلما أوهمه البعض، ويعلم ميشو أن زوجته السرية نعمة لديها شقيق في السجن، لكنها كانت تخفي عنه، فتنشب مشاجرة بينهما، فيقرر الأول السعي في طلاقها رسميًا، ويترك لها المنزل منفصلًا عنها. 

يذكر أن مسلسل "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير.

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