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رئيسة وزراء نيوزيلندا على ملصق تهنئة بقدوم رمضان

الأحد 12/مايو/2019 - 10:07 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا على ملصق تهنئة بقدوم رمضان
رئيسة وزراء نيوزيلندا
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وكالات
 
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كرّم اتحاد المجالس الإسلامية الأسترالية رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بوضع صورتها على ملصق تهنئة كبير بحلول شهر رمضان المبارك، رفعه فوق لوحة إعلانات ضخمة في مدينة ملبورن.

 

وأعدّ اتحاد مجالس الإسلامية الأسترالية المعروف اختصارا باسم "AFIC" ملصق تهنئة بقدوم شهر رمضان، وركب في لوحة إعلانات كبيرة فوق سطح أحد المباني بضاحية "برودميدوز" التي يقطنها عدد كبير من المسلمين.

 

ويحمل الملصق صورة أرديرن وهي ترتدي الحجاب وتعانق سيدة للتضامن مع مسلمي بلادها بعد مجزرة المسجدين.

 

وكتب على الملصق كلمة "سلام" بالعربية و"RAMADAN MUBARAK" بأحرف إنجليزية.

 

وفي بيان نشرته وكالة الأناضول، عزا رئيس الاتحاد راتب جنيد اختيار صورة أرديرن على الملصق إلى تعاطفها وتضامنها مع المسلمين في موقفها الشجاع عقب مجزرة المسجدين بنيوزيلندا.

 

وبيّن أن أرديرن من خلال سلوكها في أعقاب الهجومين الإرهابيين ضربت مثالاً يحتذى به في العالم.

 

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