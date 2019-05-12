مسلسلات رمضان 2019.. دنيا سمير غانم تتصدر ترند "تويتر" في السعودية
الأحد 12/مايو/2019 - 09:07 ص
الفجر الفني
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استطاعت النجمة دنيا سمير غانم، أن تتصدر ترند موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، بعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، الذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي.
وقالت دنيا: "عرفت إن أغنية #تعال_تعال وصلت للمركز الثاني في ترند يوتيوب المملكة العربية السعودية".
يذكر أن دنيا سمير غانم يعرض لها حاليا مسلسل بدل الحدوته ثلاثة.
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