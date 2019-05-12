مسلسلات رمضان 2019.. القنوات الناقلة لمسلسل هوجان ومواعيد عرضه

يذاع مسلسل " هوجان " على فضائية "mbc مصر"، في التاسعة مساء ابتداء من الغد والإعادة في اليوم التالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما يعرض "هوجان"، على قناة أبو ظبى فى السادسة مساء والإعادة في الثانية بعد منتصف الليل.





" هوجان "، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج تامر مرسي.



