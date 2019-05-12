مسلسلات رمضان 2019.. "أبو جبل" يتصدر ترند "تويتر"

تصدر النجم مصطفى شعبان، ترند موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسله الجديد "أبو جبل"، والذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي.





وجاءت أبرز التغريدات من المتفاعلين مع الهاشتاج عبر تويتر كالتالى:





‏طبعا ابو جبل لازم يقدم فروض الولاء والطاعة.





‏الواحد متعاقد معاك كل عام اقسم بالله

مشاء الله دائما متالق كعادتك أسأل الله لك التوفيق والنجاح وكل عام وانتم بخير بحبك يا ‎#ابو_جبل ‎@MostafaShaban http.





‏بجد لو كان جبل كان زمانه انهد ‎#ابو_جبل.





‏ياجماعة مصطفى شعبان بعيدا عن أنه ممثل تقيل اوي اوي اوي إلا أنه عامل مسلسل بجد حاجة جامدة يستحق المشاهدة والأداء المتميز للفنانه عائشه بن احمد ‎#ابو_جبل ‎@MostafaShaban.





يذكر ان مسلسل ابوجبل بطولة مصطفي شعبان ومن المخرج أحمد صالح ويشاركه في بطولة المسلسل نجلاء بدر، ودياب ومريم حسن، ورشا بن معاوية، وعائشة بن أحمد، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وعايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشاشة الرمضانية.



