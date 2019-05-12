الحكومة اليمنية: انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة مسرحية

أكد محمد العامري، وزير الدولة ومستشار الرئيس اليمني، أن انسحاب الحوثيين من الحديدة وهم وخداع، مطالباً الأمم المتحدة بتقديم تفسير واضح حول ما حدث في الحديدة.

كما اعتبر العامري في تصريح لـ"العربية"، ليل السبت، أن اتفاق الحديدة الموقع في السويد أصبح مجرد صورة هزلية يعرفها الجميع ولم يتم تطبيق أي بند منه في كل النواحي.

يذكر أن مراسل "العربية" كان أفاد في وقت سابق، السبت، أن ميليشيات الحوثي سلمت موانئ الحديدة لمقاتليها بزي خفر السواحل، ما اعتبرته الحكومة اليمنية "مسرحية جديدة".

إلى ذلك، قال محافظ الحديدة الحسن طاهر لـ"العربية": "الحوثيون ينفذون مسرحية جديدة في الحديدة بتسليم ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى لأنفسهم بدون رقابة أممية أو من الجانب الحكومي حسب آلية الاتفاق".

بدوره، رفض معمر الأرياني، وزير الإعلام بالحكومة اليمنية، السبت، انسحاب الحوثيين المزعوم من ميناء الحديدة بوصفه "مسرحية" تهدف إلى "تضليل المجتمع الدولي".

وقال الأرياني لوكالة "رويترز": "ما حصل مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج مجموعة من الميليشيات باللباس المدني واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل في محاولة لتضليل المجتمع الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن مع أننا جادون في تحقيق السلام".