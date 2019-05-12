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برشلونة يواجه خيتافي وريال مدريد يلتقي سوسيداد في الليجا

الأحد 12/مايو/2019 - 08:53 ص
برشلونة يواجه خيتافي وريال مدريد يلتقي سوسيداد في الليجا
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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يستقبل فريق ريال مدريد، منافسه فريق ريال سوسيداد يوم الأحد 12 مايو في الساعة 6:30 مساءً، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء بين نادي ريال مدريد، ضد فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني عبر قناة بين سبورت 1 HD.

ويحتل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يحل فريق ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

ويريد ريال مدريد تحقيق الفوز على فريق ريال سوسيداد، من أجل خطف المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، والذي حسمها البارسا بعد الفوز على فريق ليفانتي بهدف نظيف.

في نفس الجولة.. يستقبل برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني ضيفه فريق نادي خيتافي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

وكان برشلونة قد حسم لقب الدوري قبل جولتين وهو الذي يتوفر على 83 نقطه في رصيده في المقابل يحتل فريق نادي خيتافي المركز الرابع برصيد 55 نقطة ويطمح إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان ظهوره في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.


ويدخل البلوجرانا المباراة بدوافع إنتقامية من أجل مصالحة الجمهور بعد الفضيحة التي عاد بها الفريق من ملعب أنفيلد بالخسارة من ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء ودع على أثرها دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على قانة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي خوسي لويس جونزاليس جونزاليس.

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