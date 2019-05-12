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مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد بمحافظات مصر

الأحد 12/مايو/2019 - 08:41 ص
مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد بمحافظات مصر
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نعرض لكم مواقيت الصلاة، اليوم، على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وإليكم مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب والإفطار في محافظات ومدن مصر:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:26

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 3:28

أذان المغرب 6:39

أذان العشاء 8:06

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:27

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 3:36

أذان المغرب 6:47

أذان العشاء 8:15

مواقيت الصلاة في محافظة بور سعيد
أذان الفجر 3:17

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 3:26

أذان المغرب 6:37

أذان العشاء 8:06

مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف
أذان الفجر 3:29

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:27

أذان المغرب 6:38

أذان العشاء 8:04

مواقيت الصلاة في محافظة المنيا
أذان الفجر 3:36

أذان الظهر 12:56

أذان العصر 3:30

أذان المغرب 6:41

أذان العشاء 8:06
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