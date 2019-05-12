مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد بمحافظات مصر
الأحد 12/مايو/2019 - 08:41 ص
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نعرض لكم مواقيت الصلاة، اليوم، على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وإليكم مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب والإفطار في محافظات ومدن مصر:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:26
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 3:28
أذان المغرب 6:39
أذان العشاء 8:06
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:27
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 3:36
أذان المغرب 6:47
أذان العشاء 8:15
مواقيت الصلاة في محافظة بور سعيد
أذان الفجر 3:17
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 3:26
أذان المغرب 6:37
أذان العشاء 8:06
مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف
أذان الفجر 3:29
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:27
أذان المغرب 6:38
أذان العشاء 8:04
مواقيت الصلاة في محافظة المنيا
أذان الفجر 3:36
أذان الظهر 12:56
أذان العصر 3:30
أذان المغرب 6:41
أذان العشاء 8:06
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