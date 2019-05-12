مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد بمحافظات مصر

نعرض لكم مواقيت الصلاة، اليوم، على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وإليكم مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب والإفطار في محافظات ومدن مصر:





مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:26





أذان الظهر 11:51





أذان العصر 3:28





أذان المغرب 6:39





أذان العشاء 8:06





مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:27





أذان الظهر 11:57





أذان العصر 3:36





أذان المغرب 6:47





أذان العشاء 8:15





مواقيت الصلاة في محافظة بور سعيد

أذان الفجر 3:17





أذان الظهر 11:47





أذان العصر 3:26





أذان المغرب 6:37





أذان العشاء 8:06





مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف

أذان الفجر 3:29





أذان الظهر 11:52





أذان العصر 3:27





أذان المغرب 6:38





أذان العشاء 8:04





مواقيت الصلاة في محافظة المنيا

أذان الفجر 3:36





أذان الظهر 12:56





أذان العصر 3:30





أذان المغرب 6:41





أذان العشاء 8:06