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استمرار الحالة الممطرة على 4 مناطق خلال الساعات المقبلة

الأحد 12/مايو/2019 - 08:50 ص
استمرار الحالة الممطرة على 4 مناطق خلال الساعات المقبلة
استمرار الحالة الممطرة
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الفجر السعودي
 
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وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والباحة خلال الساعات المقبلة.

 

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتساقط البرد وشبه انعدام الرؤية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهطول أمطار رعدية على جازان، وأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في الباحة.

 

وأضافت الأرصاد أن الحالة الممطرة  تبدأ على منطقتي مكة والمدينة في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى التاسعة مساءً، ثم تبدأ على منطقتي جازان والباحة في الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

 

وكانت هيئة الأرصاد توقعت -في تقريرها عن طقس الأحد- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

 

وأوضحت الأرصاد أن مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وكذلك مناطق الرياض، والقصيم، وحائل حتى المنطقة الشرقية؛ تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

 

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

 

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