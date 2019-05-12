حبس سيدة ونجلها لترويجهما المواد المخدرة في المنصورة

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أمرت نيابة قسم شرطة ثان المنصورة، بحبس سيدة، لحيازتها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر، واستعانت بنجلها لتوزيع تجارتها الغير مشروعة على عملائها بنطاق المنصورة.



‎بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، فيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، بقيام "نورا م ع ع"، 38 سنة، ومقية منطقة قولنجيل بحيازة مواد مخدرة وترويجها على عملائها مستعينة بنجلها "فارس إ ف ا"، 14 سنة، في التوزيع.



و‎تم تشكيل حملة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني تحت إشراف من العميد أحمد شوقي، رئيس المباحث الجنائية، لضبط المتهمين داخل مخزن بجوار منزلهما بمنطقة قولنجيل وبحيازتهما لفافة كبيرة الحجم 2 كيلو من نبات أخضر عشبي اللون "بانجو"، و100 لفافة صغير الحجم معدة للتوزيع، و2 هاتف محمول.



‎وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة لتوزيعها على عملائها، واستغلالها صغر سن نجلها في توزيع المواد المخدرة.، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.