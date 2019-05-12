"شارع المطراوي" مجمع أديان ينتظر.. وسط الإهمال وعدم تسجيل آثاره في قلب القاهرة

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دائمًا ما تسمتد المنطقة الأثرية قيمتها الحقيقية من تنوع المزارات الأثرية بها وتنوع عصورها، فمجمع الأديان في منطقة مصر القديمة مثلًا يستمد قيمته الحقيقية من أنه يضم آثار من عصور وديانات مختلفة، كما أن شارع المعز لدين الله الفاطمي يضم عدد كبير من المزارات الأثرية، من عدة عصور مختلفة أيضًا مما جعله أكبر متحف مفتوح في العالم.

ومصر وأرضها لا تخلو من الأماكن الأثرية أو المجمعات الأثرية إن شئنا الدقة، ولدينا في حي المطرية مجمع أثري غاية في الأهمية، والجديد هنا أن تلك المزارات في هذا المجمع تشمل عصور مصر المتتالية، سواء المصري القديم، أو القبطي أو الإسلامي.

شارع المطراوي هو أحد أهم شوارع منطقة المطرية، تلك المنطقة التي منذ آلاف الأعوام وهي عامرة بالمباني الدينية، وتجولت كاميرا الفجر في الشارع من بدايته وحتى نهايته حيث رصدت 4 مزارات أثرية، ففي بداية الشارع يوجد جامع المطراوي وفي نهايته توجد مسلة سنوسرت الأول عمرها 4000 عام، وفي المنتصف توجد شجرة مريم العذراء وكنيسة العائلة المقدسة.

مزارات أثرية من عصور مختلفة وعلى درجة كبيرة من الأهمية فهل الشارع معد لاستقبال السائحين؟

التقطت كاميرا الفجر عدد من الصور سجلت من خلالها عدة مشكلات على طول شارع المطراوي، أولها، في منتصفه تقريبًا وبعد شجرة مريم وقبل مسلة سنوسرت، يقع قسم شرطة المطرية، والذي يمثل عقبة في سيولة الانتقال من جامع المطراوي وشجرة مريم من جانب، وإلى مسلة سنوسرت من جانب آخر، حيث توجد المتاريس الأمنية المعتادة أمام القسم.



المشكلة الثانية تتمثل في أعمال الإصلاحات المستمرة بالشارع والتي تمثل عقبة كبرى أمام أي حركة سياحية مرتقبة تحاول المرور من شجرة مريم إلى مسلة سنوسرت، حيث أن أي فوج سياحي لن يأتي لزيارة مزار واحد فقط، بل هو يسعى لمزارين على الأقل، ونحن نسعى كي يزور الأربعة مزارات.

وعن قسم الشرطة قالت الأستاذة هدى كمال مدير المتحف المفتوح لمسلة سنوسرت الأول، إن هناك تعاون كبير ومشروع ضخم ما بين وزارتي الآثار والداخلية لنقل قسم شرطة المطرية من منتصف الشارع إلى مقر جديد بحيث لا يعيق سيولة المرور في الشارع وفي نفس التوقيت يكون قريب إلى المزارات الأثرية، حيث أن وجوده في منتهى الأهمية، فهو يمثل نقطة ارتكاز أمنية، وسرعة وصول رجال الأمن للمواقع الأثرية بسهولة.





وعن الإصلاحات التي في الشارع والتي تبدو وكأنها لن تنتهي، قال أحد مهندسي شركة المقاولون العرب إن أعمال الإصلاحات الجارية في شارع المطراوي هي لعمل 9 بيارات بطول شارع المطراوي في تجديد شامل للبنية التحتية له بحيث يتم القضاء نهائيًا على مشكلات الصرف والمياه الجوفية في الشارع، وصرح بأن الأعمال مستمرة لمدة لن تقل عن ستة أشهر قادمة.



وأكبر مشكلتين تواجهان شارع المطراوي بعد المشكلات السابقة هي عدم تسجيل أثرين مهمين في الشارع، ويأتي في المقدمة عدم تسجيل جامع المطراوي، وقد سبق للفجر أن أفردت تقرير كامل عن المسجد وأثريته، وتلقت وعد من الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس الإدراة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، الذي قال إن ملف جامع المطراوي قيد البحث والدراسة والذي إن توافرت فيه شروط التسجيل فسوف يتم تسجيله مباشرة.





أما الأثر الرابع والذي يعد أحد الآثار القبطية النادرة وهي كنيسة العائلة المقدسة، والتي تعتبر أولى محطات بدء الحج إلى القدس، والمجاورة لمنطقة شجرة مريم العذراء، والتي تحوي عدد نادر من الأيقونات، واللوحات الأثرية، وهي مثل جامع المطراوي يعود عمرها إلى ما يقرب من 200 عام، ولكنها هي الأخرى ليست مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.





أما المشكلة الأخيرة فهي القمامة والعشوائيات التي تبرو أكثر ما تبرز حول مسلة سنوسرت الأول، والتي تقع في نهاية الشارع حيث تحيط بها مشاهد من الإهمال حيث تقف في وسط عشوائيات، وتلال من القمامة وورش الميكانيكا، ومسلة "سنوسرت" هي الأثر الباقي من مدينة أون المصرية القديمة، تزن 121 طنًا، ويصل ارتفاعها إلى 20.4 مترا، تم بناؤها من الجرانيت الوردي القادم من محاجر أسوان، يعود عمرها إلى أكثر من 4 آلاف عام مضت حيث تعود إلى عصر الدولة الوسطى أي الألفية الثانية قبل الميلاد والملك الذي شيدها هو أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة.



