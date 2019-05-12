الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع وجبات الإفطار والسحور بالساحل الغربي
الأحد 12/مايو/2019 - 08:20 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
تواصل فرق الهلال
الأحمر الإماراتي لليوم الخامس على التوالي توزيع وجبات الإفطار والسحور على سكان وأهالي
مديرية الدريهمي وقرى الساحل الغربي ضمن مشروع إفطار صائم .
وبلغ عدد الوجبات
اليومية الجاهزة التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي خلال اليوم الواحد 3200 وجبة
إفطار ووجبة سحور لسكان مديرية الدريهمي وقرى الساحل الغربي .
حيث يتم توزيع
وجبات الإفطار والسحور الجاهزة على السكان والأهالي والأسر الفقيرة والنازحين للتخفيف
من معاناتهم جراء الحرب التي فرضتها عليهم مليشيات الحوثي .
وعبر عدد من المواطنين
المستفيدين من وجبات الإفطار اليومية عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة
على ما تقدمه من مساعدات للمواطنين والأهالي والأسر الفقيرة في محافظة الحديدة ومختلف
مناطق وقرى الساحل الغربي .
Advertisements
المزيد عن: مساعدات اليمن الهلال الاحمر الاماراتى الامارات
- الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع وجبات الإفطار فى اليمن
- أبرز ما قدمته الإمارات لليمن خلال الفترة الماضية
- الهلال الأحمر الإماراتي يغيث القرى المجاورة لمدينة الدريهمي
- الهلال الأحمر الإماراتي يغيث القرى المجاورة لمدينة الدريهمي
- الهلال الأحمر الإماراتي يغيث القرى المجاورة لمدينة الدريهمي
- الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثية لأهالي الدريهمي بالحديدة
- الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات جديدة في الساحل الغربي
- الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات جديدة في الساحل الغربي
- الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أهالي الحديدة والسكان يشكرونها
- الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أهالي الحديدة والسكان يشكرونها