رامي مالك و"الشيخ مونتانا" يحضران فعاليات حفل عالمي (صور)
الأحد 12/مايو/2019 - 08:20 ص
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لم ينس مطرب الراب الأمريكي، فرنش مونتانا، أصوله العربية، وذلك خلال حفل "ميت غالا" السنوي، الذي تزامن إقامته مع أول أيام شهر رمضان.
وسار مونتانا على السجادة الحمراء في الحفل، وهو مرتدي الزي العربي، إذ أطل بجلباب أبيض ومن فوقه عباءة وردية اللون، وعقال على الرأس.
وشارك مونتانا صورا له بالزي العربي من الحفل، مع متابعيه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، الذي يقترب عددهم من 12 مليون متابع، وكتب معها مهنئا إياهم: "رمضان مبارك"، كما أنه لقب نفسه بـ "شيخ مونتانا".
يشار إلى أن فرنش مونتانا، اسمه الحقيقي، كريم خربوش، وهو من مواليد العاصمة المغربية الرباط.
وحفل "ميت غالا" معني بالموضة والأزياء، وأقيم في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية.
ولم يكن فرنش مونتانا هو الفنان من أصول عربية الوحيد، الذي حضر حفل "ميت غالا 2019"، إذ حضر أيضا الممثل من أصول مصرية، رامي مالك، الذي حاز على جائزة أوسكار هذا العام عن دوره في فيلم "بوهيميان رابسودي".
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